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03 августа 2025 в 12:06

«Пошел на риск»: на Западе нашли след Трампа в уловке Зеленского

FAZ: Зеленский утвердил закон о НАБ из-за курса Трампа

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Президент Украины Владимир Зеленский решился на закон об отмене независимости антикоррупционных ведомств, потому что американский лидер Дональд Трамп ослабил давление, уверены в издании Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Глава Украины попытался понять, какие у него границы дозволенного, пояснили в СМИ.

Но почему Зеленский пошел на такой риск? Раньше американцы ставили очень жесткие условия. <…> Теперь (С приходом Трампа. — NEWS.ru) этот рычаг влияния исчез, и Зеленский, вероятно, хотел «прощупать почву» (Своих возможностей. — NEWS.ru.), — пояснили западные журналисты.

Ранее на Западе связали решение главы Украины по антикоррупционным ведомствам с его одержимостью властью и утратой политического чутья. Политик разрывается между тем, чтобы угодить западным союзникам, гражданскому обществу и военным, констатировали журналисты.

Также западные аналитики сообщали, что Зеленский боится скорого начала гражданской войны на Украине. По словам обозревателя Лукаса Лейроза, ситуация обострилась из-за насильственной мобилизации.

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