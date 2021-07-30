«По барабану»: Порошенко ответил на статью Путина об Украине

Экс-президент Украины Пётр Порошенко ответил в польском издании Gazeta Wyborcza на статью президента России Владимира Путина о единстве русских и украинцев. Политик уверен, что украинская нация давно сформировалась и не имеет проблем с собственной идентичностью, а мнение лидера РФ ему «по барабану».

Мы украинская политическая нация, равноправными членами которой являются граждане разного этнического происхождения, разных конфессий и языковых сообществ, — заявил Порошенко.

Он также перечислил различия русских и украинцев. Последние, по словам бывшего лидера Украины, отличаются собственным историческим опытом, языком, песнями, танцами, кухней, а также политической культурой, отношением к правам человека, геополитической ориентацией и чувством причастности к европейской цивилизации.

12 июля Путин написал статью «Об историческом единстве русских и украинцев». Ранее он заявил в ходе прямой линии, что русские и украинцы — это один народ.

Статью выпустили на двух языках. В ней президент подчеркнул, что между Россией и Украиной возникла «стена». Он воспринимает произошедшее как большую общую беду и трагедию.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеопоздравление с Днём Крещения Руси. В нём он назвал Киевскую Русь матерью украинской истории, а 24 области Украины и Крым — её родными детьми и наследниками. По мнению Зеленского, такая позиция не нуждается в каком-либо подтверждении.