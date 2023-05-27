Порошенко спрогнозировал судьбу Украины после СВО Порошенко: Украина либо станет частью НАТО, либо превратится в Афганистан или Израиль

Фото: Kirill Chubotin / Keystone Press Agency / Global Look Press

Бывший украинский президент Петр Порошенко, выступая на Киевском форуме безопасности, заявил, что Украина либо вступит в НАТО и обеспечит мир, либо будет обречена на сценарии Израиля или Афганистана, передает URA.RU. Политик пояснил, что первый вариант предполагает демократическое развитие и восстановление страны. По его словам, сценарий Израиля означает, что Киев получит гарантии безопасности, но конфликт не завершится.

Украина верит в сценарий, при котором она в будущем вступит в НАТО и ЕС, что будет означать демократическое развитие, инвестиции, реформы и восстановление государства после боевых действий, — сказал Порошенко.

В случае повторения судьбы Афганистана, Украина потеряет поддержку Запада, а также шанс вступить в Альянс.

Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер рассказал, что решение США и их западных партнеров включить Украину в НАТО было серьезной ошибкой, которая привела к началу конфликта. Экс-глава Госдепа США добавил, что выступает за возвращение Украине утраченных территорий, за исключением Крыма. Он пояснил, что для Москвы потеря Севастополя является угрозой национальной безопасности.