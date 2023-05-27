Киссинджер назвал виновных в начале конфликта на Украине Киссинджер: предложение включить Украину в НАТО было серьезной ошибкой и привело к СВО

Фото: Then Chih Wey / Xinhua / Global Look Press

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер рассказал The Wall Street Journal, что решение США и их западных партнеров включить Украину в НАТО было серьезной ошибкой, которая привела к началу конфликта. Экс-глава Госдепа США добавил, что выступает за возвращение Украине утраченных территорий, за исключением Крыма. Он пояснил, что для Москвы потеря Севастополя является угрозой национальной безопасности.

Предложение включить Украину в НАТО было серьезной ошибкой и привело к этому конфликту. Масштабы конфликта и его природа — это русская особенность, и мы совершенно правильно сопротивлялись ей, — сказал Киссинджер.

По его словам, Западу, тем не менее, удалось ликвидировать опасность, которую Россия потенциально представляла Европе и отметил, что Украина в настоящее время является лучше всего вооруженной страной на континенте.

Ранее спикер парламента Украины Руслан Стефанчук заявил, что из 30 стран НАТО 18 поддерживают вступление страны в Альянс. По его словам, власти Украины не видят иной альтернативы вопросу присоединения к военно-политическому блоку.