https://static.news.ru/photo/a82b1d82-dcf1-11e9-8b27-fa163e074e61_660.jpg Пётр Порошенко Фото: Global Look Press

Бывший президент Украины Пётр Порошенко объяснил, почему при его правлении не состоялся обмен режиссёра Олега Сенцова, осуждённого в России за терроризм.

По его словам, возвращение Сенцова на родину обсуждалось с президентом России Владимиром Путиным ещё в 2014 году. Москве было предложено обменять режиссёра на двух журналистов, задержанных на Украине.

Звоню господину Путину и задаю вопрос о Сенцове и других, а он говорит: «Так, подождите, мне принесли документы, он же террорист», — сказал он в эфире украинского Пятого канала.

Олег Сенцов вернулся в Киев 7 сентября в рамках обмена заключёнными между Москвой и Киевом. Прибыв на родину режиссёр заявил, что за последние пять лет на Украине произошло не так много изменений, как он ожидал. При этом он отметил, что не теряет надежду на перемены в лучшую сторону.

Режиссёр Олег Сенцов был осуждён в России на 20 лет за подготовку теракта в 2014 году.