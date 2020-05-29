Порошенко не явился на допрос по делу о прослушке разговора с Байденом

https://static.news.ru/photo/f503e5ba-a197-11ea-a83c-fa163e074e61_660.jpg Пётр Порошенко Фото: Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший президент Украины Пётр Порошенко в пятницу, 29 мая, не пришёл на допрос по делу о прослушке его разговора с бывшим вице-президентом США Джо Байденом в Государственное бюро расследований Украины.

Ранее адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что бывший президент не придёт на допрос из-за того, что он не был надлежащим образом уведомлён о нём.

Записи переговоров Байдена с Порошенко были обнародованы депутатом Рады Андреем Деркачом. Они доказывают, что американский политик связывал выделение денежной помощи Украине с увольнением генпрокурора Виктора Шокина. Порошенко назвал записи подделкой. По его словам, они призваны втянуть Украину в предвыборную борьбу в США.

Как ранее писал NEWS.ru, ГБР Украины возбудило дело по факту прослушки разговора Порошенко с Джо Байденом.