https://static.news.ru/photo/80205cd8-44e0-11ea-9280-fa163e074e61_660.jpg Майкл Помпео Фото: Paul Hennessy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Соединённые Штаты на 100% готовы обеспечить Белоруссию нефтью, заявил американский госсекретарь Майкл Помпео.

После переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко политик подчеркнул, что необходимые энергоресурсы США предоставят по конкурентным ценам.

США хотят помочь Белоруссии создать своё собственное суверенное государство, — цитирует госсекретаря БелТА.

Как писал NEWS.ru, ранее Помпео сообщил о готовности американской стороны продолжать работу по обеспечению суверенитета и независимости Белоруссии. По его словам, также Соединённые Штаты ценят усилия Минска в борьбе с терроризмом, и выразил надежду на развитие двухсторонних отношений в этой сфере.