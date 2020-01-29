https://static.news.ru/photo/665ccfec-42cf-11ea-99ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Государственный секретарь Соединённых Штатов Майкл Помпео заявил, что США готовы выслушать предложения Палестины по плану урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, Израиль готов сесть за стол переговоров.

Он отметил, что в Вашингтоне видели реакцию властей Палестины и призывы о «дне гнева». При этом Америка предлагает решить проблему дипломатическим путём, передаёт ТАСС.

Они [палестинцы] имеют все возможности для того, чтобы выдвинуть встречное предложение, если они считают, что это уместно. Мы будем ждать этого с нетерпением. Мы готовы выслушать их, и я знаю, что израильтяне будут готовы сесть за стол переговоров, взяв за основу видение, предложенное президентом [США Дональдом Трампом], — подчеркнул он.

28 января 2020 года Трамп обнародовал политическую часть своего плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. Инициатива получила неформальное название «сделка века». План предусматривает «создание» палестинского государства (Вашингтон не признаёт легитимность уже существующего государственного образования) со столицей в Восточном Иерусалиме.

Израиль, согласно «сделке века», должен будет распространить свой суверенитет на территории Иорданской долины, Иудеи и Самарии (Западный берег реки Иордан), писал NEWS.ru.