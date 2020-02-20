https://static.news.ru/photo/def58136-53e8-11ea-847b-fa163e074e61_660.jpg Майкл Помпео Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

США призывают Россию переосмыслить своё поведение в Грузии и где-либо ещё, говорится в заявлении американского госсекретаря Майкла Помпео.

Вашингтон возложил на Москву вину за масштабную кибератаку, которой осенью 2019 года подверглись грузинские сайты. Глава Госдепа пообещал, что Штаты помогут Грузии улучшить её способность отражать подобные нападения, передаёт Reuters.

Его британский коллега, министр иностранных дел Соединённого Королевства Доминик Рааб подчеркнул, что перед российским правительством стоит выбор: «продолжать агрессивную модель поведения в отношении других стран или стать ответственным партнёром, уважающим международное право».

Безрассудная и дерзкая кампания ГРУ по кибератакам против Грузии, суверенной и независимой страны, абсолютно неприемлема, — приводит агентство слова дипломата.

Ранее о причастности России к кибератаке заявил официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди, писал NEWS.ru.