Об этом чиновник написал в Twitter. По его словам, такое решение будет способствовать укреплению партнёрства двух государств.

Pleased our @NATO Ally #Poland purchased 32 F-35 Joint Strike Fighters - the world’s most advanced fighter aircraft. Smart decision by President Duda and Prime Minister Morawiecki to modernize Poland’s military to further our partnership and bolster its collective & self defense.