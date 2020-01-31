https://static.news.ru/photo/4cd2ed84-4457-11ea-ac06-fa163e074e61_660.jpg Майкл Помпео Фото: Mark Thomas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Государственный секретарь Соединённых Штатов Майкл Помпео положительно оценил решение президента Польши Анджея Дуды и премьер-министра страны Матеуша Моравецкого о покупке американских истребителей F-32.

Об этом чиновник написал в Twitter. По его словам, такое решение будет способствовать укреплению партнёрства двух государств.

Умное решение президента Дуды и премьер-министра Моравецкого по модернизации польской армии, чтобы укреплять наше партнёрство и содействовать коллективной и собственной обороне, — подчеркнул он.

Pleased our @NATO Ally #Poland purchased 32 F-35 Joint Strike Fighters - the worldâs most advanced fighter aircraft. Smart decision by President Duda and Prime Minister Morawiecki to modernize Polandâs military to further our partnership and bolster its collective & self defense. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 31, 2020

Ранее NEWS.ru писал, что Польша заключила соглашение с США о приобретении 32 истребителей-бомбардировщиков F-35.

Церемония подписания прошла на территории авиабазы в польском городе Демблин. В ней приняли участие президент Польши Анджей Дуда, глава правительства Матеуш Моравецкий и министр обороны Мариуш Блащак. Стоимость контракта на поставку самолётов пятого поколения составляет $4,6 млрд. Первые машины Варшава получит в 2026 году. Соглашение также включает в себя обучение пилотов — его планируется начать в 2024 году на территории США.