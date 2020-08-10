Помпео назвал белорусские выборы несвободными и несправедливыми

https://static.news.ru/photo/9afa0e7c-db59-11ea-b67c-fa163e074e61_660.jpg Майк Помпео Фото: Greg Nash/Consolidated News Photos/Global Look Press

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон считает президентские выборы в Белоруссии несвободными и несправедливыми. По его словам, в Белом доме «глубоко озабочены» их проведением.

Серьёзные ограничения по допуску кандидатов, запрет допуска местных независимых наблюдателей на участки, методы запугивания оппозиционных кандидатов, задержания мирных протестующих и журналистов омрачили процесс, — цитирует Помпео ТАСС.

Дипломат отметил, что «в Вашингтоне сожалеют» о недопуске к мониторингу голосования представителей ОБСЕ. Помпео добавил, что США призывают власти Белоруссии воздержаться от применения силы в отношении протестующих.

Мы решительно осуждаем продолжающееся насилие против протестующих и задержание сторонников оппозиции, равно как и блокирование Интернета, — указал госсекретарь США.

Он считает, что Минск должен конкретными действиями продемонстрировать своё стремление к приверженности демократическим процессам и уважению прав человека.

Ранее NEWS.ru сообщал, что белорусские силовики продолжают жёстко пресекать попытки дестабилизации, связанные с акциями по следам прошедших 9 августа президентских выборов. Вечером 10 августа, после того как Центризбирком республики огласил предварительные итоги голосования, ожидаемо отдав победу действующему лидеру Александру Лукашенко, оппозиция снова вышла на улицы. А на 11 августа противники главы государства анонсировали начало всеобщей забастовки.