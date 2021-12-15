Помощники президентов США и РФ Салливан и Ушаков обсудили Украину

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провёл телефонные переговоры о ситуации вокруг Украины с помощником президента РФ Юрием Ушаковым. Беседе стала продолжением онлайн-встречи лидеров двух стран на высшем уровне, сообщает РИА Новости.

Господин Салливан подтвердил нашу серьёзную обеспокоенность концентрацией российских войск на границе с Украиной и подчеркнул, что США продолжат тесную координацию с нашими европейскими союзниками и партнёрами на фоне нашего стремления средствами дипломатии разрешить стратегические вопросы безопасности, — отмечается в сообщении.

В Белом доме также уточнили, что 16 декабря помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид проведёт консультации с союзниками по НАТО в Брюсселе. Донфрид, которая 15 декабря вела переговоры в Москве в российском МИД, станет участницей совещания «по выработке скоординированного подхода» к ситуации вокруг Украины.

Ранее стало известно, что Карен Донфрид покинула МИД России, где состоялись переговоры по Украине и гарантиям безопасности РФ. Консультации заняли порядка 40 минут. О чём именно говорила дипломат с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым, пока неизвестно. Сам же Рябков в разговоре с журналистами выразил надежду, что Вашингтон проявит практический интерес к идее Москвы о гарантиях безопасности.