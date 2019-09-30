https://static.news.ru/photo/0244e4ee-e37b-11e9-bfac-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Соединённые Штаты. Об этом сообщил его помощник Андрей Ермак. Дата официального визита пока неизвестна.

На сегодняшний день мы имеем расписание и задачи по подготовке уже официального визита, — рассказал в интервью ТСН Ермак.

По его словам, во время беседы Трампа и Зеленского в кулуарах Генассамблеи ООН обсуждались вопросы, связанные с новыми переговорами. С американской стороны в них будут участвовать госсекретарь Майкл Помпео и министр энергетики Рик Перри. Украинские участники переговоров пока неизвестны.

Как писал News.ru, Дональд Трамп пообещал Владимиру Зеленскому попытаться найти время для визита на Украину. Это произошло на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В беседе с Трампом Зеленский отметил, что тот, как и его предшественник Барак Обама, никогда не был на Украине.