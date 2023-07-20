Пользователи нескольких стран пожаловались на сбои в работе WhatsApp

Фото: Артем Соболев/NEWS.RU

В работе WhatsApp произошел масштабный сбой. На некорректную работу мессенджера пожаловались пользователи в нескольких странах, эту информацию подтверждают данные сервиса Downdetector.

Согласно данным сервиса, у пользователей возникали проблемы при отправке и получении сообщений. Кроме того, приложение и сайт WhatsApp работали некорректно. Больше всего о сбоях сообщали в Германии, Нидерландах, Великобритании, Испании, США и Франции.

Также сложности возникли и у российских пользователей. Сейчас значительные неполадки в работе мессенджера устранены.

В июне пользователи жаловались на сбои в работе Telegram. По данным мониторингового сервиса DownRadar, проблемы возникли у жителей некоторых российских городов, включая Москву и Санкт-Петербург.

Так, сбои в работе мессенджера наблюдались в Новосибирске, Ростове-на-Дону, Челябинске, Краснодаре, Липецке, Казани, Самаре, Красноярске, Перми и Чебоксарах. Также неполадки возникли у украинских, белорусских пользователей и у граждан Казахстана. В основном сообщалось о проблемах с отправкой и получением сообщений.