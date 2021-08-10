Пользователей Android предупредили о ворующем аккаунты вирусе

Эксперты по компьютерной безопасности американской компании Zimperium рассказали о новом вирусе-вымогателе. Он угрожает пользователям Android. Троян крадёт аккаунты в социальных сетях, говорится в блоге компании.

Вредоносное программное обеспечение получило название FlyTrap. Его жертвами стали минимум 10 тысяч человек в 144 странах мира. Подхватить троян можно было через Google Play, но администрация сервиса уже удалила минимум девять заражённых приложений. Тем не менее вирус может присутствовать в других магазинах приложений.

Троян действует следующим образом: программа просит авторизоваться в Facebook, а затем ворует из социальной сети различные данные, среди которых история местоположений, идентификаторы, адреса электронной почты, IP-адреса и другие данные. Хакеры стараются получить полный доступ к аккаунту, чтобы использовать его в своих целях. Злоумышленники могут распространять вирус путём отправки сообщений подписчикам жертвы.

Ранее стало известно о вирусе Vulture, который также поражает устройства с Android. Он может считывать и передавать мошенникам личную информацию, в том числе логины и пароли от банковских приложений и крипто кошельков. Большинство обнаруженных киберэкспертами конфигураций программы нацелены на приложения банков Италии, Австралии, Нидерландов, Испании, Великобритании.