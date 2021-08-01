Эксперты предупредили о новом опасном вирусе для смартфона

Специалисты по информационной безопасности сообщили о новом вирусе для Android-смартфонов Vulture, который способен считывать и передавать мошенникам личную информацию. Он позволит красть логины и пароли от банковских приложений и криптокошельков, сообщают «Известия».

Большинство обнаруженных киберэкспертами конфигураций программы нацелены на приложения банков Италии, Австралии, Нидерландов, Испании, Великобритании. С помощью вируса Vulture злоумышленники могут украсть со смартфона практически любую информацию, предупреждают специалисты.

Попадает на смартфон вредоносная программа из Google Play. И такая схема распространения является самой эффективной, так как у площадки огромная пользовательская база, а доверие к ней людей — максимальное. На сегодня обнаружены два приложения-носителя, которые уже успели заразить смартфоны восьми тысяч пользователей.

Потенциал нового вируса позволяет адаптировать его под новые потребности мошенников. И если учесть, что Россия является лидером по количеству держателей криптокошельков, то страна может стать лакомым куском для операторов нового вируса.

Ранее сообщалось, что председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ходе визита в Прагу осудила слежку за людьми с помощью израильской шпионской программы для смартфонов.