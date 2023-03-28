Полянский: Запад давил на СБ ООН при голосовании по «Северным потокам»

Фото: MFA Russia/via Globallookpress

Дмитрий Полянский

Первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский рассказал РИА Новости, что Запад оказывал сильное давление на членов СБ ООН, чтобы те не голосовали за проект резолюции России, призывающей генсека организации создать независимую международную комиссию для расследования диверсии на «Северных потоках». По его словам, страны Запада не заинтересованы в голосовании, которое «будет поддерживать российскую позицию».

Я думаю, все остальные немного боялись поддержать нас открыто. Как всегда было сильное давление со стороны наших бывших западных партнеров. Они абсолютно четко дали понять, что они не заинтересованы в голосовании, которое будет поддерживать российскую позицию, — сказал Полянский.

Он отметил, что несколько членов Совбеза ООН ожидают от Дании, Швеции и Германии оперативного расследования диверсии на газовых магистралях.

Совет Безопасности ООН не поддержал российское предложение о создании международной комиссии для расследования саботажа «Северных потоков». Документ не набрал необходимое количество голосов из-за позиции западных стран. Россия, Китай и Бразилия проголосовали «за», в то время как остальные страны воздержались.

Ранее зампостпреда Китая при ООН Гэн Шуан заявил, что в интересах всех стран провести объективное, беспристрастное и профессиональное расследование подрыва «Северных потоков». Китайский дипломат назвал произошедшее «злостной диверсией» и отметил, что Пекин сожалеет, что Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о расследовании. По его словам, международное расследование не противоречило бы национальным расследованиям, которые проводят несколько стран Европы.