https://static.news.ru/photo/188ce912-8989-11eb-a29f-96000091f725_660.jpg Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press

Многие поляки боятся прививаться от коронавируса вакциной AstraZeneca. Соответствующее заявление сделал глава канцелярии премьер-министра Польши, уполномоченный правительства по вопросам вакцинации Михал Дворчик.

В последние дни на несколько десятков процентов снизилось число людей, которые регистрируются на прививку вакциной AstraZeneca, — цитирует РИА Новости чиновника, выступившего на пресс-конференции.

По его словам, люди также записываются на вакцинацию этим препаратом, однако в день записи попросту не являются в медицинские учреждения. Дворчик добавил, что из-за такого поведения населения страны неиспользованными остаются сотни тысяч доз препарата.

Чиновник также напомнил, что применение вакцины AstraZeneca одобрено Европейским агентством по лекарственным средствам, и призвал журналистов отказаться от негативной информации на предмет этой вакцины.

Что же касается тех, кто регистрировался на вакцинацию, но отказался от неё, то они же «переходят в конец очереди». Таким образом, эти люди смогут получить прививку только тогда, когда в стране будет достаточное количество препарата и очереди уже не будет.

Ранее NEWS.ru писал, что специалисты Германии и Норвегии провели два независимых исследования, в результате которых выяснили, как вакцина британско-шведского производства AstraZeneca может провоцировать появление тромбов.