https://static.news.ru/photo/103a5540-4495-11ea-a7fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Правила въезда в шенгенскую зону поменяются для россиян, после вступления в силу со 2 февраля обновлённого Визового кодекса ЕС. Пятилетнюю визу смогут получить путешественники, у которых уже была многократная и правильно использованная шенгенская виза минимум на два года в течение последних трёх лет.

При этом стоимость шенгена для россиян не изменится, сообщает АТОР. Консульский сбор, как и раньше, обойдётся в €35. Однако при обращении за оформлением в визовые центры европейских стран, входящих в шенгенскую зону, общая стоимость услуг станет больше.

К позитивным изменениям для россиян туроператоры относят изменение сроков обращения за шенгеном. Так, можно будет «сдаваться» на визу за шесть месяцев до окончания срока её действия вместо трёх месяцев, как в настоящее время.

Ранее NEWS.ru сообщал, что посол Евросоюза в России Маркус Эдерер заявил: появляющиеся в СМИ сообщения об увеличении сборов за оформление туристических виз в страны ЕС к гражданам России не относятся. По словам Эдерера, граждане РФ лидируют по количеству получаемых шенгенских виз. Он отметил, что страны ЕС заинтересованы в дальнейшем увеличении турпотока из России.