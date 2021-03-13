Польский эксперт рассказал об обмане Украины при покупке газа из РФ

https://static.news.ru/photo/3b2488d0-845d-11eb-b009-96000091f725_660.jpg Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Эксперт по энергетике из Польши Анджей Щенсняк рассказал, как на простых украинцев скинули оплату поставок газа из России, когда Киев попытался «отказаться» от голубого топлива восточных соседей.

В 2015 году «Газпром» перестал поставлять газ на Украину, в Киеве стали «с гордостью считать дни» без российского топлива.

Это была полная ерунда, поскольку природный газ из России в Европу продолжал идти транзитом через Украину, а та брала его из газопроводов, пуская на собственные нужды, становящиеся всё более скромными. Чтобы легализовать такую систему, придумали «виртуальный реверс», — отметил эксперт в статье для Myśl Polska.

Щенсняк пояснил, что на этот случай придумали механизм «накручивания счётчика» — устроили небольшую трубопроводную петлю у пограничного контрольно-измерительного пункта, в которой циркулировал газ. Получилось, что жители Украины по-прежнему получали российской газ, но уже по европейским ценам.

От сравнения украинских цен и цен на европейских биржах захватывало дух <...> Весь импортировавшийся на Украину газ был российским, но сливки снимал Запад. 25–50 процентов разницы в цене покрывали простые украинцы, которые стали гораздо больше платить за газ и отопление, — подчеркнул Щенсняк.

Он считает, что поставщики с Запада и их партнёры на Украине смогли «прекрасно заработать на простой схеме».

Ранее NEWS.ru сообщал, что прокачка газа из России через украинскую территорию в феврале резко снизилась. Объём упал на 26%. С 1 по 16 февраля «Газпром» прокачивал через Украину в среднем 119 млн кубометров газа в сутки. Однако 17 и 18 февраля прокачка сырья упала до 94,9 млн и 88,2 млн кубометров соответственно. В декабре прошлого года «Газпром» прокачивал в среднем по 182,63 млн кубометров.