Польские пограничники применили спецсредства против мигрантов из Белоруссии

Польские пограничники заявили, что нелегальные мигранты пытались штурмовать белорусско-польскую границу. Против них применили силу и спецсредства. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пограничное ведомство.

Сегодня патруль пограничников, несущий службу в районе населенного пункта Уснаж Гурны, сообщил, что иностранцы, кочующие на белорусской стороне, силовым способом форсируют границу, — говорится в сообщении.

Отмечается, что шесть человек бросили несколько бревен на пограничное ограждение. После этого в силовиков начали бросать камни. Как утверждают пограничники, действиями нападавших руководили представители спецслужб Белоруссии.

Уточняется, что на границу отправлены дополнительные подразделения армии и полиции, так как у мигрантов имеются в наличии также топоры и ножи.

Против нападавших применён газ. Их вернули на территорию Белоруссии, заявили в погранслужбе Польши.

Ранее Министерство иностранных дел Литвы вручило ноту протеста белорусскому дипломату в связи с нарушением литовской границы сотрудником белорусской пограничной охраны, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства. В ноте требуются разъяснения по поводу инцидента и принятия необходимых мер.