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Польский председатель Союза еврейских религиозных общин Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин страны Михаил Шудрих раскритиковали слова Владимира Путина о после Польши в Третьем рейхе Юзефе Липском и о роли Польши в начале Второй мировой войны, пишет Rzech Pospolita.

По словам представителей еврейского сообщества, возмутительна «манипуляция» с запиской посла Польши в Третьем рейхе Юзефа Липского, который в 1938 году одобрил идею Адольфа Гитлера выслать европейских евреев в Африку.

В еврейской общине заметили, что Польша поддержала эмиграцию 10 процентов своего еврейского населения, но сделала это в сотрудничестве с сионистским движением (идеологическая концепция, направленная на возрождение еврейского народа в Израиле — прим. NEWS.ru), которому она тайно оказывала военную помощь. В 1938 году, когда Третий рейх изгнал тысячи польских евреев, дипломаты, в том числе лично Липский, оказали им поддержку.

Обвинять его (Липского – прим. NEWS.ru) в антисемитизме, основанном на одном предложении, вырванном из контекста, крайне безответственно, — пояснили представители общины.

Ранее NEWS.ru писал, Путин назвал «антисемитской свиньёй» посла Польши в нацистской Германии.