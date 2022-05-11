Польша сообщила о вызове своего посла в МИД России

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Глава МИД Польши Збигнев Рау сообщил, что Министерство иностранных дел России вызвало польского посла в Москве Кшиштофа Краевски, передаёт РИА Новости. Подробностей дипломат не предоставил.

Что касается наших отношений с Российской Федерацией, то мы знаем, что польского посла в Москве вызвали в российский МИД, — сказал Рау.

9 мая посла России в Польше Сергея Андреева облили сладким сиропом красного цвета (едва отличимым от цвета крови), когда он хотел возложить венок на мемориальном кладбище. Почтить память советских солдат представителю российской дипмиссии так и не дали: ему пришлось вынуждено покинуть мемориал в сопровождений стражей порядка.

В Министерстве иностранных дел Польши после нападения заявили, что осознают всю серьёзность ситуации.