Польша начнёт строительство забора на границе с Белоруссией

С 25 января Польша начинает строительство заграждения высотой 5,5 метра на границе с Белоруссией, сообщила пресс-секретарь главного коменданта Пограничной стражи Анна Михальская. Работы начнутся с установкой свай и их бетонирования, передаёт РИА Новости.

Во вторник мы передаём участок для строительства подрядчикам и начинается строительство заграждения, — заявила Михальская.

До этого Польша предупредила Белоруссию о возможности полного закрытия границы.

К настоящему моменту Погранстража Польши подписала уже три договора на строительство заграждения, общая длина которого составит 186 километров. Работы будут одновременно вестись на четырёх участках.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к польско-белорусской границе подошли несколько тысяч мигрантов. Они попытались штурмовать кордон, но попытки пресекли польские силовики. Польша стянула к границе военных и спецтехнику.

Ранее сообщалось, что в Луганской области на границе Украины и России появился стокилометровый забор. Также отмечается, что забор начинается ещё в Харьковской области, где было установлено 15 камер видеонаблюдения и четыре оперативных центра слежения.