https://static.news.ru/photo/5e09b310-3216-11ea-9e8c-fa163e074e61_660.jpg Беата Пекса Фото: PLinIraq/facebook.com

МИД Польши сообщил об эвакуации своего посла в Иране Беаты Пенкса из страны. Об этом заявил замглавы ведомства Марчин Пшидач.

Вместе с британцами, с которыми мы делим здание посольства, мы решили, что из соображений безопасности правильным решением будет возвращение посла в страну, — сказал он.

В ночь на среду, 8 января, Иран нанёс ряд ракетных ударов по занятым американскими военными базам в Ираке Корпус стражей Исламской революции нанёс в ходе операции «Мученик Сулеймани». Это стало местью за гибель иранского генерала Касема Сулеймани, который был убит 3 января.

Как ранее писал NEWS.ru, групповой удар ракетами по объектам США в Ираке не носил внезапный характер ни по времени, ни по локации и был скоординирован с Вашингтоном через цепочку посредников, заявил источник, близкий к парламенту Иракского Курдистана.