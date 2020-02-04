После подписания меморандума о разграничении морских зон между Турцией и правительством национального согласия (ПНС), функционирующим в ливийском Триполи, различные международные игроки стали глубже втягиваться в конфликт в североафриканской стране. Так, в декабре 2019-го глава МИД Греции Никос Дендиас совершил неожиданный визит в Бенгази для переговоров с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром. Греческий парламент 20 января
Ратификация документа греческой стороной происходила на фоне
Именно из-за неопределенности в принадлежности одного из островов — Кардак (греческое название — Имиа) — 30 января 1996 году два члена НАТО, Турция и Греция были на грани военного конфликта, если бы не посредничество США и европейского руководства. Нерешенность вопроса ведет к повторению провокаций и инцидентов. Так в феврале 2018-го года турецкий патрульный катер протаранил греческий корабль береговой охраны в районе спорного необитаемого островка. ВВС обеих стран периодически
Очевидно, что с точки зрения военного стратегического планирования Греция
С ухудшением отношений Анкары с европейскими партнерами, после попытки переворота в 2016 году и перехода страны к президентской системе, греко-турецкие отношения вновь стали определяться историческим грузом нерешенных проблем. Вопрос статуса островов в Эгейском море, тесно связанный с определением территории исключительной экономической зоны, жизненно важен для Турции по ряду причин: речь идёт об относительной защищенности более чем 70% экономического индустриального потенциала и безопасности торговых морских путей.
Можно предположить, что виток напряженности в отношениях двух стран связан с недавними дипломатическими инициативами Афин по созданию регионального механизма экономического и политического сотрудничества в вопросе добычи природного газа в Восточном Средиземноморье, где Турция, опять же из-за нерешенности Кипрского вопроса, сознательно исключена рядом региональных игроков, прежде всего Кипром и Грецией.
Заявления Хулуси Акара о милитаризации островов имеет несколько задач. Во-первых, турецкая сторона стремится показать исключительно враждебный характер греческих инициатив в регионе, ведь, строительство военных объектов ставит под сомнение искренность намерений решать имеющиеся с Турцией вопросы исключительно дипломатическими мерами. Во-вторых, параллельно с давлением на греческую сторону в вопросе статуса островов турки могут спекулировать на позиции других партнеров Греции по газовым проектам: молчание Израиля и Египта может внести элемент раскола в и без того аморфный антитурецких фронт в регионе.
Так или иначе, турецкая сторона не заинтересована в перерастание вопроса в серьезное военное столкновение или даже политическое противостояние. Как показывает логика развития событий последнего десятилетия, Греция удачно
Современная история двусторонних отношений знает не только военные конфликты и политические противостояния. Дипломатия обоих государств всегда имела возможность для диалога. В 1999 году после землетрясения, одного из самых разрушительных в истории Турции, Греция стала первой страной пославшей продовольствие и медикаменты своим соседям на востоке. Следуя духу добрососедства в Афинах
Постоянные встречи указывают на то, что руководство стран не теряет
К тому же положение Греции указывает, что они не смогут в одиночку инициировать военное решение вопроса. Учитывая бюджетные ограничения расходов на оборону, Афины вынуждены тщательно
С усилением присутствия России в Восточном Средиземноморье происходящее в регионе косвенно влияет на способность Москвы реализовать национальные интересы, поэтому важно иметь ввиду возможные неявные риски любой кризисной ситуации. Это касается и вопроса статуса островов в Эгейском море.
Появление в прессе сообщений о роли российского вооружения в попытке Греции закрыть небо над спорными территориями для турецких ВВС заслуживает внимания. Ведь из-за роли вооружения из РФ недовольство одной из сторон может быть направлено и на страну-производителя. Так,
Автор — Тимур Ахметов, проживающий в Анкаре эксперт Российского совета по международным делам.
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