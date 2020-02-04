После подписания меморандума о разграничении морских зон между Турцией и правительством национального согласия (ПНС), функционирующим в ливийском Триполи, различные международные игроки стали глубже втягиваться в конфликт в североафриканской стране. Так, в декабре 2019-го глава МИД Греции Никос Дендиас совершил неожиданный визит в Бенгази для переговоров с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром. Греческий парламент 20 января ратифицировал соглашение о существенном расширении военного сотрудничества с США. Может ли рост напряженности привести к возгоранию старых конфликтов между Афинами и Анкарой?

Ратификация документа греческой стороной происходила на фоне заявлений турецкого министра обороны Хулуси Акара о недопустимости милитаризации Афинами 16 прибрежных островов в Эгейском море. По словам главы оборонного ведомства Турции, греки нарушили существующие договоренности о статусе 23 спорных островов, разместив на большинстве из них военные контингенты усиленные соответствующей инфраструктурой . Шаги греческого руководства подрывают диалог по разрешению территориального вопроса дипломатическими путями в рамках двусторонних консультаций.

Именно из-за неопределенности в принадлежности одного из островов — Кардак (греческое название — Имиа) — 30 января 1996 году два члена НАТО, Турция и Греция были на грани военного конфликта, если бы не посредничество США и европейского руководства. Нерешенность вопроса ведет к повторению провокаций и инцидентов. Так в феврале 2018-го года турецкий патрульный катер протаранил греческий корабль береговой охраны в районе спорного необитаемого островка. ВВС обеих стран периодически выясняют отношения в небе, что не раз приводило к катастрофам.

Очевидно, что с точки зрения военного стратегического планирования Греция остаётся одним из потенциальных соперников Турции, имеющих территориальные претензии. Долгое время правительству Партии справедливости и развития Турции удавалось сохранить позитивную динамику в двусторонних отношениях с Грецией, несмотря на критику оппозиции относительно игнорирования вопроса статуса островов: оптимизм властей был продиктован необходимостью сохранения позитивной повестки в рамках переговоров о членстве Турции в Европейском Союзе.

С ухудшением отношений Анкары с европейскими партнерами, после попытки переворота в 2016 году и перехода страны к президентской системе, греко-турецкие отношения вновь стали определяться историческим грузом нерешенных проблем. Вопрос статуса островов в Эгейском море, тесно связанный с определением территории исключительной экономической зоны, жизненно важен для Турции по ряду причин: речь идёт об относительной защищенности более чем 70% экономического индустриального потенциала и безопасности торговых морских путей.

Можно предположить, что виток напряженности в отношениях двух стран связан с недавними дипломатическими инициативами Афин по созданию регионального механизма экономического и политического сотрудничества в вопросе добычи природного газа в Восточном Средиземноморье, где Турция, опять же из-за нерешенности Кипрского вопроса, сознательно исключена рядом региональных игроков, прежде всего Кипром и Грецией.

Заявления Хулуси Акара о милитаризации островов имеет несколько задач. Во-первых, турецкая сторона стремится показать исключительно враждебный характер греческих инициатив в регионе, ведь, строительство военных объектов ставит под сомнение искренность намерений решать имеющиеся с Турцией вопросы исключительно дипломатическими мерами. Во-вторых, параллельно с давлением на греческую сторону в вопросе статуса островов турки могут спекулировать на позиции других партнеров Греции по газовым проектам: молчание Израиля и Египта может внести элемент раскола в и без того аморфный антитурецких фронт в регионе.

Так или иначе, турецкая сторона не заинтересована в перерастание вопроса в серьезное военное столкновение или даже политическое противостояние. Как показывает логика развития событий последнего десятилетия, Греция удачно использует свое членство в НАТО и ЕС для усиления давления на Турцию в рамках этих международных организаций. К тому же Турция может столкнуться с ситуацией, когда большинство арабских режимов может встать на сторону Греции лишь из-за явных антитурецких настроений. По сути, речь может идти о повторении сценария 1965 года, когда Турция потерпела дипломатическое поражение в ООН по Кипрскому вопросу из-за враждебности арабского мира.

Современная история двусторонних отношений знает не только военные конфликты и политические противостояния. Дипломатия обоих государств всегда имела возможность для диалога. В 1999 году после землетрясения, одного из самых разрушительных в истории Турции, Греция стала первой страной пославшей продовольствие и медикаменты своим соседям на востоке. Следуя духу добрососедства в Афинах выразили соболезнования и во время недавнего землетрясения в городе Элазиг.

Giannis Papanikos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Постоянные встречи указывают на то, что руководство стран не теряет надежды на то, что политический диалог всё-таки сможет удержать ситуацию от сползания в открытый конфликт.

К тому же положение Греции указывает, что они не смогут в одиночку инициировать военное решение вопроса. Учитывая бюджетные ограничения расходов на оборону, Афины вынуждены тщательно выбирать области финансирования в надежде на большие политические выгоды. Приоритет греческой дипломатии — дипломатические усилия по консолидации партнерских отношений с другими участниками региона , а так же работа лоббистских групп в США.

С усилением присутствия России в Восточном Средиземноморье происходящее в регионе косвенно влияет на способность Москвы реализовать национальные интересы, поэтому важно иметь ввиду возможные неявные риски любой кризисной ситуации. Это касается и вопроса статуса островов в Эгейском море.

Появление в прессе сообщений о роли российского вооружения в попытке Греции закрыть небо над спорными территориями для турецких ВВС заслуживает внимания. Ведь из-за роли вооружения из РФ недовольство одной из сторон может быть направлено и на страну-производителя. Так, по словам турецкого эксперта в вопросах безопасности Арда Мевлютоглу, Афины разместили на островах ЗРК «Оса» и «Тор» и радары российского производства. С другой стороны, по утверждению другого турецкого эксперта Хакана Кылыча, недавно купленные ЗРС С-400 в случае развертывания в районе Эгейского моря могут сильно сместить баланс сил в пользу Турции.

Автор — Тимур Ахметов, проживающий в Анкаре эксперт Российского совета по международным делам.