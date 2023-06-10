«Полно вопросов»: глава Минобороны Италии о контрнаступлении ВСУ Министр обороны Италии: наступление ВСУ наполнено неопределенностью и вызывает вопросы

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Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины вызывает вопросы, а исход его неоднозначен, пишут «Известия». По его словам, украинцы сами осознают это, поэтому просят у Запада начать поставки истребителей. Глава оборонного ведомства средиземноморской страны добавил, что самый простой способ добиться мира — «это дать понять претендующим на победу, что она невозможна».

То, что произойдет в ближайшие недели, сейчас непредсказуемо <...>. У России превосходство с точки зрения численности армии, большей оснащенности военными средствами <...>. Эта украинская попытка вернуть территории полна вопросов и неопределенности, и украинцы сами это понимают. Поэтому и просят самолеты, — сказал Крозетто.

Он при этом признался, что «не может объяснить» намерения Запада по мирному урегулированию конфликта с помощью поставок оружия Украине.

Ранее военные аналитики Джон Хен и Уильям Кортни написали в статье для Defense News, что передача Киеву новых самолетов F-16 модификации Block 70 оказывается слишком дорогой для США. В издании уточнили, что один истребитель F-16 обходится Вашингтону в $200 млн. Эксперты отметили, что в долгосрочной перспективе ВВС Украины могут рассчитывать на постоянный приток старых истребителей американского и европейского производства.