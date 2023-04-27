Политолог высказался о вероятности прямого противостояния Польши и России Политолог Яцек назвал маловероятным прямое противостояние Польши и России

Фото: nato.int

Прямое противостояние Польши и России маловероятно, так как это привело бы к концу того мира, который есть сейчас, считает политолог Александр Яцек. Он рассказал ИА SM.News, что боевые действия между странами означали бы борьбу не с Польшей, а со всем НАТО. По словам эксперта, вопрос гипотетического вооруженного конфликта решался бы в Вашингтоне.

Тогда наступил бы конец мира, который мы знаем. В случае необходимости вопрос о гипотетическом прямом военном конфликте между нашими странами не будет решаться ни в Брюсселе, ни в Варшаве, ни в Берлине, ни в Париже, ни в Лондоне. Только в Вашингтоне, — уточнил политолог.

По его словам, ждать масштабных боевых действий не стоит, так как мировые элиты не хотят конца мира. Он отметил, что никому не захочется проводить в бункере всю свою жизнь. Кроме того, польская общественность также выступает против прямого участия страны в украинском конфликте, согласно данным опроса.

Глава Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина ранее заявил, что тема пересмотра государственных границ становится более острой для властей Польши на фоне украинского кризиса. По его словам, вместе с захватническими устремлениями в отношении западных регионов Украины в Варшаве также усиливаются антинемецкие настроения.