Тема пересмотра государственных границ становится более острой для властей Польши на фоне украинского кризиса, говорится в заявлении главы Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина. По его словам, вместе с захватническими устремлениями в отношении западных регионов Украины в Варшаве также усиливаются антинемецкие настроения.
По поступающим в СВР сведениям, для польского руководства в условиях украинского кризиса становится все более острой тема геополитического передела, включающего пересмотр границ государства, — считает Нарышкин.
По его словам, Генштаб Польши в конце марта устроил учения «Даглезия», в рамках которых отрабатывались маневры на случай нападения на страну с Западного направления, где проходит польско-германская граница.
Согласно сценарию маневров, противник — находящееся к западу от Польши государство, опираясь на проживающую в Западно-Поморском воеводстве национальную диаспору (подразумеваются этнические немцы), осуществляет «военную агрессию», — добавил глава СВР.
Ранее политолог Евгений Богучарский заявил, что Варшава способна принять историческое решение и ввести миротворческий контингент, а точнее — польскую армию, на территорию Западной Украины. По его словам, под защитой польских войск можно будет провести референдум о присоединении западных областей оставшейся Украины к Польше.