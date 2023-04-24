Нарышкин назвал острую для Польши тему на фоне украинского конфликта Нарышкин: для Польши в условиях украинского кризиса все острее звучит тема пересмотра границ

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Польская граница

Тема пересмотра государственных границ становится более острой для властей Польши на фоне украинского кризиса, говорится в заявлении главы Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина. По его словам, вместе с захватническими устремлениями в отношении западных регионов Украины в Варшаве также усиливаются антинемецкие настроения.

По поступающим в СВР сведениям, для польского руководства в условиях украинского кризиса становится все более острой тема геополитического передела, включающего пересмотр границ государства, — считает Нарышкин.

По его словам, Генштаб Польши в конце марта устроил учения «Даглезия», в рамках которых отрабатывались маневры на случай нападения на страну с Западного направления, где проходит польско-германская граница.

Согласно сценарию маневров, противник — находящееся к западу от Польши государство, опираясь на проживающую в Западно-Поморском воеводстве национальную диаспору (подразумеваются этнические немцы), осуществляет «военную агрессию», — добавил глава СВР.

Ранее политолог Евгений Богучарский заявил, что Варшава способна принять историческое решение и ввести миротворческий контингент, а точнее — польскую армию, на территорию Западной Украины. По его словам, под защитой польских войск можно будет провести референдум о присоединении западных областей оставшейся Украины к Польше.