Политолог увидел в приближении НАТО к границам России угрозу Армагеддона Политолог Полихрониу: приближение НАТО к границам России угрожает миру Армагеддоном

Фото: IMAGO/Thomas Imo/photothek.net/Global Look Press

Военнослужащие во время учений

Приближение НАТО к границам России угрожает миру Армагеддоном, заявил американский политолог Си Джей Полихрониу, передаёт «ПолитРоссия». По его мнению, Альянс представляет прямую угрозу России и своими действиями усиливает враждебность между Россией и Западом, увеличивая вероятность глобальной холодной войны.

Будущее выглядит мрачным. На мадридском саммите НАТО приняло резолюции, которые вполне могут привести к началу глобальной холодной войны. В этом смысле НАТО продолжает идти по пути эскалации конфликта, его бесконечный экспансионизм увеличивает вероятность Армагеддона, — считает Полихрониу.

Он добавил, что новая стратегическая концепция создаёт США условия для воспроизводства глобальной гегемонии.

Тем временем неназванный представитель Госдепартамента США заверил, что НАТО не имеет агрессивных намерений в адрес Москвы. Он подчеркнул, что НАТО именно оборонительный альянс, который не представляет угроз ни для одной страны.

1 июля сообщалось, что встреча лидеров стран НАТО стала рубежной для Североатлантического альянса, а значит, и для всех стран, которые попадают в зону ответственности этого блока. В Мадриде впервые за 30 лет было продекларировано, что военно-политический союз прекращает заниматься миротворческими операциями.