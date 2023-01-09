Политолог: вопрос вступления Финляндии и Швеции в НАТО быстро не решится Политолог Топорнин: вопрос вступления Финляндии и Швеции в НАТО быстро не решится

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Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что Финляндия не планирует вступать в НАТО раньше Швеции. Политолог Николай Топорнин в беседе с «ПолитЭкспертом» считает, что этот процесс займет длительное время из-за требований Турции экстрадировать тех, кто получил в Швеции политическое убежище. Шведы не готовы пойти на этот шаг из-за подозрений, что как только граждан передадут Турции, над ними начнутся судебные процессы.

Если бы шведы понимали, что эти люди будут спокойно жить в Турции, это одно дело. Но у них скорее есть понимание, что как только их вернут в Турцию, над ними тут же начнется судебный процесс или преследование. Уверен, что курды не хотят возвращаться в Турцию, — уточнил политолог.

В ближайшее время Турция вряд ли откажется от своего требования, ведь впереди перевыборы президента. Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже вступил в предвыборную кампанию и своими действиями утверждает позиции среди избирателей. Как считает Топорнин, вступление Швеции в НАТО будет стоять под вопросом до выборов в Турции, а дальше ситуация будет зависеть от их результатов.

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обратился к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с призывом как можно скорее ратифицировать заявку Швеции на вступление в Альянс. По его мнению, время для этого пришло. Генсек сообщил, что он обсудил данный вопрос с турецким лидером в ходе встречи в Стамбуле.

Ранее евродепутат от Франции Тьерри Мариани заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО не отвечает интересам Альянса. Администрация НАТО выступает за продвижение этих стран на фоне ситуации на Украине. При этом Австрия, Ирландия, Мальта и Швейцария вряд ли станут членами Альянса.