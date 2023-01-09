В Европе оценили возможность дальнейшего расширения НАТО Евродепутат Мариани: вступление Швеции и Финляндии в НАТО не отвечает интересам Альянса

Фото: Staff Sgt. Malcolm Cohens-Ashley / Keystone Press Agency / Global Look Press

Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани заявил, что вступление Швеции и Финляндии не входит в интересы членов Североатлантического альянса. По его словам, руководство НАТО выступает за продвижение их вступления, чтобы извлечь выгоду из конфликта на Украине. Европейский парламентарий также заметил, что такие европейские страны как Австрия, Ирландия, Мальта и Швейцария вряд ли присоединятся к Альянсу, пишут «Известия».

Вступление Швеции и Финляндии не в интересах членов Североатлантического альянса. Понятно, что администрация НАТО выступает за продвижение их вступления, чтобы извлечь выгоду из конфликта на Украине, — сказал Мариани.

Он указал на то, что Австрия выстроила свою внешнюю политику, основываясь на принципе нейтралитета.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее обратился к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с призывом как можно скорее ратифицировать заявку Швеции на вступление в Альянс. По его мнению, время для этого пришло. Генсек сообщил, что он обсудил данный вопрос с турецким лидером в ходе встречи в Стамбуле. Он при этом не стал уточнять, был ли озвучен властям Турции какой-то конкретный временной период, за который должна произойти ратификация заявки.