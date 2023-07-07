Политолог рассказал о реакции Запада на принятие Ирана в ШОС Политолог Притчин: Запад рассматривает ШОС как антагониста НАТО

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Иран официально стал девятым членом Шанхайской организации сотрудничества, это событие закрепляет за этим объединением статус «не-Запада», заявил в беседе с журналом «Компания» научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. Он отметил, что хотя ШОС не позиционируется как военный блок, а имеет целью создание независимой геополитической конфигурации, Запад видит в организации антагониста НАТО.

На самом деле задача — не построить что-то против, а построить что-то независимое от Запада. Но для Запада этого уже достаточно, чтобы рассматривать любую организацию, в которой нет США, нет членов НАТО, как организацию, которая имеет какие-то агрессивные цели. <...> Западным странам очень не нравится, что есть государства и крупные регионы, которые могут самоорганизовываться и решать вопросы глобального характера без участия США, Европейского союза и НАТО, — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что Ирану долгое время отказывали в членстве в ШОС из-за того, что другие участники объединения опасались реакции США и Европы. Однако сегодня сложилась ситуация, когда для стран — партнеров по ШОС мнение Запада стало неважным.

Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году, тогда в нее вошли Казахстан, Киргизия, Китай, Россия, Таджикистан и Узбекистан. В 2017 году к объединению присоединились Индия и Пакистан. Иран стал девятым членом организации. Согласно уставу, главными задачами являются развитие сотрудничества для укрепления мира и безопасности в регионе, борьба с терроризмом, экстремизмом и наркотрафиком, а также экономическое, научное и культурное взаимодействие.

Как добавил Притчин, объединение является инклюзивным и привлекательным за счет равноправия всех его членов, которые коллегиально решают все вопросы, и отсутствия жесткой внутренней вертикали, которую можно наблюдать в НАТО.

Ранее политолог Юрий Светов рассказал, что вступление Ирана в ШОС является весьма важным событием для всех участников организации. По его словам, сегодня Иран демонстрирует активные темпы развития, это нефтедобывающая страна, которая участвует в международных коммуникациях.