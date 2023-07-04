Политолог назвал выгоды от вступления Ирана в ШОС Политолог Светов: членство в ШОС Ирана как нефтедобывающей страны имеет особое значение

Вступление Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) является весьма важным событием для всех участников организации, рассказал в беседе с Lenta.ru политолог Юрий Светов. По его словам, сегодня Иран демонстрирует активные темпы развития, это нефтедобывающая страна, которая участвует в международных коммуникациях.

Учитывая положение Ирана как страны, которая добывает нефть, активно развивается, и через которую проходят важные мировые коммуникации, важно, что он теперь будет членом ШОС, — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что ШОС создана как структура, которая способствует взаимодействию государств азиатского региона. Она построена не на принципе «против кого-то», а на принципе «для кого-то», то есть для взаимовыгодного сотрудничества всех ее членов. В данном контексте политолог отметил и важность отношений Ирана с арабскими странами.

Я бы подчеркнул и другое обстоятельство: многолетние конфликты между Ираном и арабскими странами, прежде всего на религиозной почве. Подписание соглашения об установлении дипломатических отношений с Саудовской Аравией, как мне кажется, стало в том числе шагом, который открыл Ирану дорогу в ШОС, — добавил политолог.

Ранее в Нью-Делийской декларации ШОС сообщили об официальном вступлении Ирана в организацию.

ШОС была создана в 2001 году, в нее тогда вошли Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Основными целями были определены укрепление доверия между участниками организации в военной сфере, обеспечение мира, безопасности и стабильности в регионе, борьба с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. Позднее к объединению присоединились Индия и Пакистан.