Политолог рассказал, кто может разрулить военный конфликт в Судане Политолог Трифонов назвал Россию, Китай, США и ЕС способными остановить конфликт в Судане

Фото: Sui Xiankai/XinHua/Global Look Press

Омдурман, Судан

Поставить точку в военном конфликте в Судане могли бы такие крупные игроки, как Россия, Китай, США или Европа, однако вмешиваться в противостояние между Вооруженными силами страны и Силами быстрого реагирования (RSF), созданными на базе ополчения «Джанджавид», пока никто не стремится, рассказал в беседе с журналом «Компания» политолог Евгений Трифонов.

Россия заявляет о готовности содействовать мирному урегулированию в Судане, предоставив площадку для переговоров. При этом в МИД РФ выступили против вмешательства иностранных государств во внутренние дела Судана, отметив, что страна должна самостоятельно разобраться в собственных проблемах.

Конфликт в Судане, являющемся одной из беднейших стран Африки, возник между Вооруженными силами и Силами быстрого реагирования. В 2019 году эти военные структуры совместно совершили переворот и поделили власть. Как поясняет Трифонов, под контроль армии тогда отошла нефтяная отрасль, RSF достались алмазы и золото. Однако весной 2023 года президент страны Абдель Фаттах аль-Бурхан решил интегрировать отряды RSF в состав армии. При этом у сторон возникли разногласия в вопросе о руководстве Вооруженными силами, что вылилось в апрельское восстание Сил быстрого реагирования.

По данным Bloomberg, шесть недель конфликта унесли жизни более тысячи человек, сотни тысяч были вынуждены покинуть свои дома. Официальных данных об оказании иностранной военной помощи конфликтующим сторонам нет, хотя, по информации арабских экспертов, Саудовская Аравия склонна поддерживать сторону официальной армии аль-Бурхана, а ОАЭ выступают на стороне RSF.

Ранее армия и Силы быстрого реагирования Судана согласились на гуманитарное перемирие сроком на семь дней. Решение было принято 20 мая.