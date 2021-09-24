Политолог рассказал, как Запад «откровенно кинул» Украину

Европейский союз и, в частности, Германия в ситуации с «Северным потоком — 2» откровенно «кинули» Украину. Интересы Киева они игнорируют, преследуя только свои цели, заявил в эфире телеканала «Наш» украинский политический эксперт Тарас Загородний.

Он предположил , что после выборов в бундестаг в Германии ничего не изменится.

Поэтому все надежды, что выиграют «Зелёные», которые остановят «Северный поток — 2», или что-то другое, они на самом деле не оправдались, они уже определились, — подчеркнул эксперт.

По его мнению, для Берлина улучшение отношений с Москвой «уже начато», поэтому надо сделать выводы, учитывая, что рассказы «про европейские ценности и так далее — это туфта».

Загородний считает, что Киеву следует перейти к прагматичным взаимоотношениям с Германией и Евросоюзом, давить на них, в первую очередь, в экономической плоскости.

Себе они берут дешёвый российский газ, для снижения цен у своей промышленности, а нам говорят: а вы себе забирайте водород, для которого нет инфраструктуры, никакой техники, — сказал эксперт.

Ранее стало известно, что на Украине заявили о долге Запада из-за «Северного потока — 2». Как считает экономист Павел Кухта, Киев может рассчитывать на одобрение части кредита от Международного валютного фонда, поскольку Европа должна чувствовать определённую вину из-за СП-2. Он напомнил, траншей от МВФ не поступало уже более полутора лет.