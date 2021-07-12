Политолог объяснил, почему США должны опасаться российского оружия

На сегодняшний день США отмечают факт того, что Россия с каждым годом наращивает и улучшает свой военный потенциал. При этом американское вооружение нуждается в модернизации, и в Вашингтоне из-за этого переживают. Об этом «Экономике сегодня» рассказал политолог Владимир Соломонов.

США большие деньги вкладывают в военный потенциал своей армии, но недостаточные, и это их напрягает. Москва вкладывает намного больше, мы модернизируем своё оружие, пытаемся задать какие-то тенденции и усовершенствовать его, — отмечает политолог.

При этом полномасштабная война не нужна никому, и США прекрасно это понимают. У американцев есть определённая тактика, которой они придерживаются, и она заключается в поддержании состояния холодной войны с Россией. Это и постоянная антироссийская риторика, и ухудшение экономических отношений, сообщает эксперт.

По мнению Соломонова, жёсткая антироссийская направленность политики США, в частности американского лидера Джо Байдена, не даст возможности улучшить отношения между с странами в ближайшие годы.

Ранее заместитель Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Джон Хайтен рассказал, что российская армия в настоящее время обеспечена модернизированными средствами и невероятно сильна.