Политолог раскрыл реальные причины скандала в парламенте Канады Политолог Ткаченко: столкнулись внутренняя и внешняя политика Канады

Фото: Patrick Doyle/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эксперты отмечают, что в скандале столкнулись внутренняя и внешняя политика Канады, которая отличается как самая либеральная страна

В ходе скандала с ветераном СС в парламенте столкнулись внутренняя и внешняя политика Канады, рассказал NEWS.ru профессор кафедры европейских исследований СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко. По его словам, если бы речь шла о каком-то внутреннем мероприятии страны, то туда могли бы пригласить нацистов вроде Ярослава Хунки, которого с радостью бы выслушали и которому бы поаплодировали.

Не стоит забывать, что в области внутренней политики Канада одна из либеральных стран с толерантным отношением ко всему, в том числе к нацистским преступникам, которые прекрасно себя чувствуют в этой стране. Действительно спикер парламента прекрасно знал, кто этот человек и думал, что то, что проходит внутри страны, пройдет и на международной арене. Но тут столкнулись две реальности. Не реагировать на это нельзя, — сказал Ткаченко.

Полиолог отметил абсурдность выступления канадских властей, обвинивших во всем Россию и представивших ситуацию в качестве информационной кампании Москвы.

Надо же было как-то выкручиваться, — подчеркнул Ткаченко.

Ранее министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что спикер палаты общин Энтони Рота должен уйти в отставку. Причиной тому стало организованное чествование в канадском парламенте бывшего бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки.

98-летнего Хунку пригласили в парламент в честь приезда украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским. Посол России в Канаде Олег Степанов заявил, что, пригласив нациста в парламент, власти преступили как моральные, так и правовые нормы.