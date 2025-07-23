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23 июля 2025 в 17:55

Политолог раскрыл, почему США возвращают ядерное оружие в Британию

Политолог Аджамян заявил, что ядерные бомбы США в Британии служат сигналом РФ

F-35A Lightning II, способные нести модернизированную ядерную бомбу B61-12 F-35A Lightning II, способные нести модернизированную ядерную бомбу B61-12 Фото: Olivier Rachon/Keystone Press Agency/Global Look Press

Возвращение американского ядерного оружия на территорию Великобритании является политическим жестом, а не угрозой, считает политолог Норат Аджамян. По его словам, переданным «ФедералПресс», собственного потенциала недостаточно для уверенности Лондона в текущей ситуации.

Размещение американского ядерного оружия в Британии — это сигнал Москве о том, что страны НАТО готовы на эскалацию и пересмотр своей стратегии относительно ядерного сдерживания, — отметил Аджамян.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси предостерег Европу от попыток получить ядерное оружие. По его мнению, этот шаг вернул бы страны ЕС к «закону джунглей», где каждый был бы сам за себя. В таком случае ядерное сдерживание перестало бы работать, а оружие массового поражения было бы использовано.

При этом в начале июля канцлер ФРГ Фридрих Мерц отметил, что готов обсудить тему создания «ядерного зонтика» в Европе. Он добавил, что Германия все же надеется на сохранение в ближайшие годы на континенте американского атомного щита.

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