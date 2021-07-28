Политолог раскрыл «газовые интриги» Киева

Заявление политолога Дмитрия Корнейчука, что украинцы скоро поползут на коленях в Москву за газом, не соответствует действительности. О «газовых интригах» Киева «Царьграду» рассказал политический эксперт Семён Уралов.

Как утверждает специалист, у Киева собственного газа с лихвой хватит для внутреннего пользования, а российский им нужен совсем для других целей. По его словам, газовый бизнес на Украине устроен так, что свой газ продаётся по рыночным ценам в Европу, а российский, получается, со скидками и перепродаётся.

Уралов также считает, что никакие сложности в отношениях между Россией и Украиной не приведут к прекращению поставок газа.

Если действительно появится альтернатива, украинская труба не будет такой, какой она была раньше. Но отказывать Украине в покупке газа, тем более что он сейчас растёт активно, никто в России не будет и спокойно украинцам будут его продавать, — добавил эксперт.

Ранее Корнейчук в эфире телеканала NewsOne допустил, что Украину ждёт дефицит газа после ввода в строй газопровода «Северный поток — 2». Политолог заявил, что Украина может остаться без голубого топлива даже при условии сохранения транзита в объёме 15–20 млрд кубометров. Это он объяснил тем, что с 2015 года Киев покупает «мифический» европейский газ, который является всего лишь российским газом из транзитной трубы.