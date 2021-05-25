Политолог: Путину и Лукашенко нужна общая позиция по минскому инциденту

https://static.news.ru/photo/a1942f54-be13-11eb-88f6-96000091f725_660.jpg Александр Лукашенко, Владимир Путин Фото: lukashenkogov/vk.com

Президентам России и Белоруссии Владимиру Путину и Александру Лукашенко на ближайших переговорах 28 мая предстоит выработать общую позицию по ситуации вокруг самолёта авиакомпании Ryanair. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Политолог особо обратил внимание на то, что пока ни Минск, ни Россия не озвучили чёткой и тем более — консолидированной — точки зрения на произошедшее. С одной стороны, белорусские власти и эксперты говорят о контртеррористических мерах, в рамках реализации которых оппозиционный журналист Роман Протасевич был задержан фактически попутно. С другой — явно дают понять, что успешно провели операцию именно по его выслеживанию.

Пока единства позиции нет, и это не добавляет ясности ситуации. Необходимо выработать общее видение произошедшего и на его основе сделать совместное заявление. Показательно, что в Кремле уже заявили: итоговой пресс-конференции не будет. Логично, что, если бы на повестке были вопросы Союзного государства и им подобные, на такие меры бы не пошли, — подчеркнул Жарихин.

23 мая лайнер Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска. Причиной вынужденной посадки стала информация о якобы находящейся бомбе на борту. Одним из пассажиров, летевших данным рейсом, был основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA, Роман Протасевич. После приземления борта Протасевича задержали. Его девушка также арестована.

Ранее стало известно, что долго готовившаяся встреча Путина и Лукашенко состоится в Сочи уже в конце недели, 28 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.