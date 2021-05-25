Песков рассказал подробности будущей встречи Путина и Лукашенко

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся в Сочи в пятницу, 28 мая. По итогам переговоров не планируется никаких заявлений. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.
У нас готовится такой рабочий визит. Это будет беседа двух президентов, которую планируется продолжить за рабочим обедом, — рассказал Песков.
Журналисты уточнили у него, планируют ли политики по итогам встречи сделать заявления для прессы. Песков ответил, что такого не запланировано.
Ранее представитель Кремля заявил, что Лукашенко в ходе встречи с Путиным сможет рассказать о случае с самолётом Ryanair. Он добавил, что переговоры политиков были запланированы ещё до воскресных событий.
Последний раз президенты России и Белоруссии встречались в Сочи в феврале. Разговор продлился больше шести часов. Тогда белорусский лидер поблагодарил Путина за экономическую помощь, которую Москва оказывает Минску. Он подчеркнул, что деньги «не выброшены на ветер».
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