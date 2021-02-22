Путин и Лукашенко завершили встречу в Сочи

https://static.news.ru/photo/51f67072-753b-11eb-89ec-96000091f725_660.jpg Владимир Путин и Александр Лукашенко Фото: kremlin.ru

Встреча российского президента Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко в Сочи завершилась.

Об этом сообщил близкий к пресс-службе Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого». Там отмечается, что разговор продлился больше шести часов.

Лукашенко приехал в Сочи для проведения переговоров с Путиным. В ходе мероприятия он поблагодарил Путина за экономическую помощь, которую Россия оказывает белорусским властям. Он заявил, что Москва «не зря» даёт деньги Минску, они «не выброшены на ветер».

Также он подарил коллеге корзину белорусских продуктов — несколько видов белорусских сыров, хамон и другие мясные изделия. Путин в ходе встречи заявил, что инструменты взаимодействия России и Белоруссии хорошо отлажены. Президент РФ добавил, что сотрудничество двух стран на региональном уровне также развивается.

Они разговаривали весь день, но делали перерыв, в ходе которого катались на горных лыжах и снегоходах, а затем обедали.

Представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что стороны не планируют проводить совместную пресс-конференцию после мероприятия, писал NEWS.ru.