Политолог предположил, кто может заменить российских миротворцев в Карабахе Политолог Солонников: военные Франции и США могут заменить россиян в Карабахе

Фото: Никита Новак/NEWS.ru

Американские и французские миротворцы могут оказаться в регионе Южного Кавказа после того, как оттуда уйдут российские военные, заявил NEWS.ru российский политолог Дмитрий Солонников. По его словам, армянские власти намерены ввести в свою страну войска НАТО.

Вполне вероятно, что американские и французские миротворцы окажутся в регионе Южного Кавказа. Чего-чего, но войск США достаточно, чтобы они оказались в Армении. Американские базы есть в Турции, ничто не мешает им перебраться в соседнюю страну. Сначала Армения введет туда войска НАТО, а потом будет выдавливать российских миротворцев, — заявил Солонников.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Россия больше не может выступать гарантом безопасности страны из-за спецоперации на Украине. По его словам, после начала СВО расклад сил в регионе изменился. Он добавил, что для России возросла стратегическая важность отношений с Азербайджаном и Турцией и это оказало влияние на работу российских миротворцев в Карабахе. По мнению Пашиняна, они со своей задачей не справляются, так как «сохраняется проблемная ситуация в Лачинском коридоре».

До этого представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ никогда не была и не будет врагом для Армении. Она подчеркнула, что решение о признании Карабаха частью Азербайджана принял Ереван, а потому не стоит возлагать за это ответственность на Москву.