Политолог ответил, кто проиграет в случае торговой войны между США и ЕС Политолог Блохин: Трамп может проиграть в торговой войне США и ЕС

Президент США Дональд Трамп может проиграть в случае торговой войны с Европой, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Однако, по его мнению, американский лидер не остановится перед риском поражения, чтобы достичь своих целей.

В случае торговой войны США и ЕС Трамп будет идти до конца, давить, это его излюбленная тактика. Как может повести себя Евросоюз? Понятно, что он чувствует ограничения, но именно в военной сфере. Конечно, никакое сравнение с Соединенными Штатами не идет, но с точки зрения экономической мощи Брюссель сопоставим с Вашингтоном. Тем более что Евросоюзу не понравилась стратегия национальной безопасности Штатов. Задача, условно говоря, — навязывать Европе свои внутренние дискурсы, дисциплинировать, перевоспитывать и так далее. Евросоюз воспринимается Трампом чуть ли не как враждебная глобалистская сила. Не факт, что в торговой войне победят Штаты, — высказался Блохин.

Ранее сообщалось, что торговая война между ЕС и США серьезно ограничит поддержку Украины. Тем не менее, все больше европейских аналитиков считают, что Евросоюз должен ответить Вашингтону жесткими мерами, ударив по торговле.