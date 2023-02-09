Политолог оценил работу российских спасателей в Турции Политолог Ионов назвал работающих в Турции спасателей профессионалами мирового уровня

Фото: mchs.gov.ru

Российские спасатели способны оказать Турции квалифицированную поддержку после недавнего землетрясения, рассказал «ПолитЭксперту» политолог Александр Ионов. По его словам, отправленный Россией в зону ЧП спасательный отряд «Центроспас» включает в себя профессионалов мирового уровня. Его специалисты принимали участие практически во всех крупных техногенных и природных катаклизмах, уточнил эксперт. Они смогут помочь турецким коллегам в поисках выживших под завалами зданий, а также оказать квалифицированную медицинскую помощь.

Сегодня люди ждут нашей помощи, помощи российских спасателей, «Центроспаса». <...> Эти люди участвовали практически во всех крупных техногенных и природных катаклизмах, помогали ликвидировать последствия. Это профессионалы мирового уровня, которые окажут квалифицированную помощь, как медицинскую, так и в части поиска под завалами непосредственно оставшихся в живых людей, — рассказал Ионов.

Ранее сообщалось, что российский отряд «Центроспас», аттестованный по методологии INSARAG как отряд тяжелого класса, способный вести непрерывные работы на нескольких участках одновременно, прибыл в наиболее пострадавший в результате землетрясения район Турции — Кахраманмараш. В поисках людей спасатели задействуют беспилотники, а также развернут аэромобильный госпиталь с терапевтическим, операционным и реанимационным блоками.

Как заявил советник главы МЧС России Данила Мартынов, российские спасатели, прибывшие в Турцию, готовы приступить к ликвидации последствий землетрясения и будут работать круглосуточно. По его словам, работать в таком режиме позволит разделение спасателей на несколько группировок.