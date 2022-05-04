Политолог оценил вероятность ядерной провокации США в Донбассе Политолог Шабров: ядерная провокация США в Донбассе крайне маловероятна

Фото US Navy/Global Look Press

Ядерная диверсия в Донбассе со стороны США крайне маловероятна, сообщил профессор кафедры государственной политики факультета политологии МГУ Олег Шабров в разговоре с «Радио 1». Подобное не останется без ответа и в США это понимают, объяснил он. К тому же уничтожать территорию страны просто неразумно, так как земли станут непригодны для жизни.

Сегодня идёт борьба за ресурсы, за территорию. И в этих условиях выводить значительную часть территории с плодородными почвами и так далее на 200–300 лет из употребления, я думаю, что это тоже не очень разумно. И сдаётся мне, что на той стороне это тоже понимают. <...> Полностью снимать с рассмотрения эту версию, прогноз нельзя — могут быть очень недалёкие люди у власти. Но я думаю, что это в большей степени фантастика, — сказал Шабров.

Он добавил, что американский режиссёр и продюсер Оливер Стоун, заговоривший о возможной ядерной провокации, может такими заявлениями привлекать к себе внимание.

Оливер Стоун поделился в Twitter своим видением возможного развития ситуации в Донбассе. Он полагает, что власти США могут решиться на ядерную провокацию для того, чтобы обвинить в этом российскую сторону, а весь мир это поддержит.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки призвала российские власти снизить накал риторики в отношении ядерного оружия. Она подчеркнула, что в ядерной войне не будет победителей.