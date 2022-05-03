Оливер Стоун описал сценарий ядерной диверсии со стороны США

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Американский режиссёр и продюсер Оливер Стоун в Twitter поделился своим видением возможного развития ситуации в Донбассе. Стоун полагает, что власти США могут решиться на ядерную провокацию для того, чтобы обвинить в этом российскую сторону. Он добавил, что западный мир по требованию европейских и американских политиков уже восемь лет не обращает внимания на военные преступления против мирных граждан в Донбассе.

Я задаюсь вопросом, не создают ли США условия для ядерного взрыва большой мощности неизвестного происхождения где-нибудь в Донбассе, в результате которого погибнут тысячи украинцев? Конечно, если это, не дай бог, случится, весь мир, как обученная собака Павлова, обвинит во всем Россию, — написал режиссёр.

Стоун ранее заявил, что Украина является стратегически важной страной для США. Она нужна Вашингтону для противостояния с Москвой. Он отметил, что Соединённые Штаты всегда вмешивались во внутренние дела других государств для осуществления собственных нужд.

Он также предположил, что действия прозападной власти Украины привели к преследованию русскоязычного населения страны, а затем к полноценному геноциду в Донбассе.