Оливер Стоун раскрыл главную цель США на Украине Режиссёр Оливер Стоун: Украина стала частью плана США по противостоянию с Россией

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Украина является стратегически важной страной для США. Она нужна Вашингтону для противостояния с Москвой. Об этом заявил американский режиссё Оливер Стоун. Он отметил, что Штаты всегда вмешивались во внутренние дела других государств для осуществления собственных нужд. Его слова приводит испанске интернет-издание El Diário.

Смена режимов — это то, что у нас очень хорошо получается. Мы это сделали в 2014 году на Украине, это был госпереворот, в результате которого демократически избранный президент был свергнут, — сказал режиссёр.

Он также предположил, что действия прозападной власти Украины якобы привели к преследованию русскоязычного населения страны, а затем к полноценному геноциду в Донбассе.

Украина — часть американского плана. Так было всегда <...>. Они получили то, чего хотели: столкновение с Россией, — резюмировал Стоун.

Ранее журналист газеты The New York Times Дэвид Сангер допустил, что Вашингтон готовится к многолетнему противостоянию с Москвой. Натакие мысли его навели высказывания главы Пентагона Ллойда Остина, который заявил, что США в контексте событий на Украине «хотели бы увидеть ослабление России». Как полагает Сангер, таким образом глава Пентагона констатировал трансформацию конфликта и его переход в более прямое противостояние Вашингтона и Москвы.