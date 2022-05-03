Псаки призвала Москву снизить накал риторики относительно ядерного оружия

Джен Псаки / Фото Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США призывают российские власти снизить накал риторики в отношении ядерного оружия, потому что в ядерной войне не будет победителей, передаёт ТАСС. Она подчеркнула, что Вашингтон свою позицию по данному вопросу не менял. Кого именно из официальных лиц она имела в виду, не уточняется,

Мы считаем их риторику совершенно неконструктивной и не соответствующей тому, что многие российские официальные лица неоднократно говорили в прошлом, а именно, что в ядерной войне невозможно победить. Мы не вносили никаких изменений в нашу оценку происходящего на местах по существу. Мы продолжаем призывать и призываем их снизить накал риторики, учитывая, что все мы знаем, что ядерную войну невозможно выиграть, — резюмировала она.

28 марта президент США Джо Байден заявил о том, что война с Россией — «наземная или ядерная» — это последнее, чего бы ему хотелось. Однако он не исключил, что «значительный ответ» на действия России возможен. Это произойдёт в случае, если Москва решит применить химическое оружие в рамках конфликта на Украине.

На следующий день в Кремле заверили, что Россия ни при каком сценарии не планирует применять ядерное оружие на Украине.

Позже американский телеканал призвал отстранить Байдена из-за угрозы ядерной войны. По словам телеведущего Fox News Такера Карлсона, военная поддержка Украины послужила источником серьёзных проблем для экономики и системы обороны США.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, пояснил, что Россия не играет с темой ядерной войны и рекомендовал Западу дисциплинировать украинских и польских коллег, которые делают заявления на ядерную тематику.

Также директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков добавил, что США, Франция и Великобритания, а «с ними и весь НАТО» отдаляются от принципов предотвращении ядерной войны и сведения рисков её возникновения к минимуму, в том числе путём недопущения любого вооружённого конфликта между ядерными державами.